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Kia с псковскими номерами залезла под Volvo на трассе А-121 «Сортавала»

Массовое дорожно-транспортное происшествие собрало затор длиной в несколько километров на федеральной трассе «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Пара машин при этом оказались в весьма затруднительном положении.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Днем 16 июня на 6-м километре автодороги А-121 «Сортавала» столкнулись пять легковых автомобилей, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что Kia с псковскими номерами буквально залезла под Volvo.

«Тормозить начали перед ними», — объяснил, как Volvo и Kia оказались в таком положении, очевидец Владимир. По его словам, участниками аварии стали чуть меньше десяти человек, в том числе мать с ребенком. Очевидцы дали им воды и сняли клеммы вместе с инспекторами ДПС, которые уже были на месте, оформляя другое ДТП, пишет Фонтанка.

По информации дорожного управления, в результате аварии пострадал один человек — у него легкие травмы. Движение по трассе в сторону Петербурга сейчас затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся почти на 4 километра.