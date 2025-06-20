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Прокуратура обжаловала решение суда по факту смертельного ДТП в пустошкинской деревне Алоль

Прокуратура области обжаловала решение суда по факту вынесения наказания виновнику смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 14 октября 2024 года в деревне Алоль Пустошкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Опочецкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Великие Луки по факту совершения преступления по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В суде установили, что в октябре 2024 года мужчина при управлении транспортным средством нарушил правила дорожного движения, что привело к гибели трех лиц, в том числе одного малолетнего ребенка.

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Приговором суда виновнику ДТП назначили наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 5% из заработной платы в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.

«Данное решение суда не отвечает требованиям действующего закона, а вид и размер наказания не соответствует требованиям о справедливости назначенного наказания», - заметили в прокуратуре.

Требование прокурора области об отмене незаконного судебного решения и направлении уголовного дела на новое судебное рассмотрение для изучения всех обстоятельств совершенного преступления и назначении справедливого наказания рассмотрит суд апелляционной инстанции.

Напомним, в результате ДТП погибли водитель автомобиля Chevrolet Cobalt и его 2-летний пассажир. Второй ребенок, 5-летний мальчик, а также его мать были доставлены в больницу. Женщина впоследствии также скончалась.

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Водитель автомобиля Kia K5 в ДТП не пострадал.

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Как стало известно, участником ДТП был клирик Великолукской епархии. На время расследования происшествия светскими органами власти клирик епархии был запрещён в священнослужении.