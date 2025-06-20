В ДТП с участием полицейской «Лада Гранты» в Пскове никто не пострадал

В дорожно-транспортном происшествии с участием полицейской «Лада Гранты» в Пскове никто не пострадал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 21 июня в 23.15 на Рижском проспекте произошло столкновение.
Водитель автомобиля Suzuki, мужчина 2003 года рождения, не предоставил право преимущественного проезда служебной автомашине полицейского «Лада Гранта», двигающейся с включенными проблесковыми маячками синего цвета.
В результате ДТП автомобили получили технические повреждения. Пострадавших нет.
По данному факту составлены материалы об административном правонарушении по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ и части 2 статьи 12.17 КоАП РФ.
По факту происшествия проводится проверка.
Напомним, в Пскове ищут свидетелей происшествия. Участники аварии ищут свидетелей. Сообщается, что на полицейской автомашине не было звукового спецсигнала, только маячки и «крякалка» за мгновение до ДТП.