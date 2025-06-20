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Выехавший на встречную полосу в Пскове водитель Opel травмировал двух человек. ФОТО

Выехавший на полосу встречного движения в Пскове водитель Opel травмировал двух человек в Nissan. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 22 июня в 17.05 на улице Николая Васильева у дома №100.

Мужчина 1987 года рождения за рулем Opel Omega осуществил движение по полосе встречного движения, столкнулся с Nissan Qashqai под управлением водителя 2006 года рождения.

Пострадали два человека в Nissan. У водителя выявлены ушибы головы, локтя колена. Посла осмотра отпущен. У пассажирки 2005 года рождения - осаднение мягких тканей лобной области и скальпированная рана спинки носа.

Водитель Opel отказался от прохождения медицинского освидетельствования.