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Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в Пскове на улице Снятной

Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения двух автомашин в Пскове на улице Снятной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 23 июня в 15.30 у дома №131 по улице Поземского.

Участниками ДТП стали «Фольксгваген» под управлением мужчины 1992 года рождения и «Форд Мондео», за рулем которого был мужчина 1989 года рождения. Пострадавших нет.

Автомашины получили технические повреждения, у «Форда» выбито колесо и пострадала левая сторона.

Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе «разбора».