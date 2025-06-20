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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два похожих ДТП произошли в Пскове из-за несоблюдения дистанции. ФОТО

01.07.2025 01:37|ПсковКомментариев: 0

Два похожих дорожно-транспортных происшествия произошли в Пскове за выходные на улице Юбилейной и на Ленинградском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, в обоих случаях причиной столкновения стало несоблюдение дистанции до впереди движущегося транспортного средства.

28 июня в 21.35 на улице Юбилейной напротив дома 51 столкнулись ВАЗ-21093, за рулем которого находился молодой человек 2005 года рождения и KIA под управлением девушки 2003 года рождения.

 

Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения. Водитель «девятки» оштрафован на 2250 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ - он не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

Из объяснения водителя KIA известно, что при движении со стороны улицы Шестака она остановилась пропустить пешеходов, почувствовала удар в заднюю часть авто.

29 июня в 18.20 на Ленинградском шоссе 28 водитель «Мицубиси L200», мужчина 1978 года рождения не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Рено Сандеро» под управлением водителя 2001 года рождения.

Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения. Водитель «Мицубиси» оштрафован на 2250 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ.

 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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