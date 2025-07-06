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В Пскове нетрезвая женщина за рулем автомобиля устроила ДТП. ФОТО

В Пскове нетрезвая женщина за рулем автомобиля устроила дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 13 июля в 20.07 на улице 128-й Стрелковой Дивизии у дома №6.

Женщина 1986 года рождения, управляя автомашиной Chrysler Sebring, не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Volkswagen Polo под управлением мужчины 1961 года рождения.

Пострадала пассажирка Volkswagen - женщина 1956 года рождения. Находилась на переднем сиденье, была пристегнута ремнем безопасности. Предварительно установлен диагноз - ушиб мягких тканей головы. Не госпитализирована.

У водителя Chrysler установлено состояние опьянения - 0,171 мг на литр. Составлен протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

Также привлечена к ответственности по части 1 статьи 12.15, штраф составил 2250 рублей.