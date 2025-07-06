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Водитель пострадал при столкновении на встречной полосе дороги Неелово - Кривск

Несколько дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах Псковской области за выходные дни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, 20 июля в 22:35 в Псковском районе у деревни Стяглы (дорога Неелово — Кривск) водитель автомобиля Nissan Terrano, мужчина 1992 года рождения, выехал на встречную полосу, совершил столкновение с ВАЗ-2115 под управлением женщины 1977 года рождения. Пострадала водитель ВАЗа, не госпитализирована.

20 июля около 02:00 на 1-м километре автодороги Писковичи — Струково Псковского района водитель автомашины KIA, женщина 1967 года рождения, не справилась с управлением, съехала в кювет. Водитель госпитализирована.

19 июля около 13:05 на 6-м километре автодороги Порхов — Бельское Устье Порховского района водитель УАЗ, мужчина 1948 года рождения, на закругленном участке дороги не справился с управлением, совершил съезд в кювет с опрокидыванием. В результате ДТП пострадал водитель, госпитализирован.