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Виновнику смертельного ДТП в пустошкинской деревне Алоль ужесточили наказание

Приговор суда по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Пустошкинском районе изменен с усилением наказания, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Суд установил, в октябре 2024 года мужчина, управляя транспортным средством, грубо нарушил положения пункты 1.3, 9.10, 10.1 Правил дорожного движения РФ, проигнорировав требования к безопасности движения. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем, который двигался навстречу. В результате ДТП погибли два пассажира и водитель этого автомобиля, среди которых был ребенок 2023 года рождения.

Виновник ДТП осужден за преступление, предусмотренное частью 5 статьи 264 УК РФ. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 5% из заработной платы в доход государства и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.

В апелляционном представлении прокурор указал на мягкость назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционное представление прокурора, изучив материалы дела, приговор суда изменил.

Из приговора суда исключено указание о замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

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Мужчину постановлено считать осужденным по части 5 статьи 264 УК РФ к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.

Определен самостоятельный порядок следования к месту отбывания наказания. В остальном приговор оставлен без изменения.

Напомним, в результате ДТП погибли водитель автомобиля Chevrolet Cobalt и его 2-летний пассажир. Второй ребенок, 5-летний мальчик, а также его мать были доставлены в больницу. Женщина впоследствии также скончалась.

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Водитель автомобиля Kia K5 в ДТП не пострадал.

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Как стало известно, участником ДТП был клирик Великолукской епархии. На время расследования происшествия светскими органами власти клирик епархии был запрещён в священнослужении.