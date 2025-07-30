Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Максима Горького и Пароменской в Пскове

Туристический автобус столкнулся с Skoda на улице Петровской в Пскове

ДТП с участием курьера произошло на перекрестке улиц Труда и Ипподромной в Пскове

Сегодня в центре Пскова будет перекрыта улица и изменится схема движения автобусов