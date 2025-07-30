АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мужчина и две девочки пострадали в результате съезда автомобиля в кювет под Псковом

Мужчина и двое детей пострадали в результате съезда автомобиля в кювет под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 8 августа в 22.55 на 1-м километре дороги подъезд к деревне Черняковицы в Псковском районе.

Водитель Audi А8, мужчина 1986 года рождения, на закруглении дороги не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет, где совершил наезд на дерево.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель с открытым переломом правой большеберцовой кости со смещением госпитализирован в городскую больницу. Пассажирка 2008 года рождения с переломом трех ребер ребра и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирована в детскую областную больницу. Девочка 2009 года рождения с ушибом головного мозга и переломом левой височной кости также госпитализирована в детскую областную больницу.