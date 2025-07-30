Появились фото с места смертельного ДТП с автомобилем Cadillak в Красногородском районе

Фото с места смертельного дорожно-транспортного происшествия с автомобилем Cadillak, которое произошло в Красногородском районе 11 августа, предоставили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции МО МВД России «Опочецкий».
Фото здесь и далее: Госавтоинспекция МО МВД России «Опочецкий»
Напомним, по предварительной информации, около 17:30 на 22-м км автодороги Красногородск - Мозули водитель автомобиля Cadillak, мужчина 1970 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.
В результате ДТП пассажир, женщина 1973 года рождения, погибла на месте.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.