ещё

Лечь на забор, въехать в храм, покорить кусты: куда врезались автомобилисты в Пскове на выходных

Лечь на забор, въехать в храм, покорить кусты: куда врезались автомобилисты в Пскове на выходных

ДТП произошло вблизи перекрестка Рижского проспекта и улицы Народной в Пскове

Четыре автомобиля столкнулись у Дома офицеров в Пскове

Автомобиль встал поперек дороги на улице Инженерной в Пскове в результате ДТП

Открытый перелом голени получил в Пскове мужчина в результате прогулки на дороге вне перехода