Водитель фургона при перестроении травмировал мотоциклиста в Пскове

Водитель фургона при перестроении травмировал мотоциклиста в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 13 августа около 17.55 у дома №14 по улице Юбилейной.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Транзит», мужчина 1997 года рождения, при перестроении совершил столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом «Кавасаки» под управлением мужчины 1977 года рождения.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, госпитализирован в городскую больницу.

По информации пресс-службы управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, после столкновения произошло опрокидывание мотоцикла.