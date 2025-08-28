АвтоМир / Происшествия / ДТП

Подросток-пассажир пострадала в результате ДТП в Печорском округе

В результате дорожно-транспортного происшествия на 5 км автодороги Сенно — Печки в Печорском муниципальном округе сегодня, 28 августа, пострадала девочка 2010 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГАИ УМВД России по Псковской области.

Сегодня в 08:48 водитель автомобиля Lada Granta, женщина 1993 года рождения, на закругленном участке дороги не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет с последующим наездом на препятствие в виде дерева.

В результате ДТП пострадала девочка — пассажир 2010 года рождения. Доставлена в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.