В воскресенье водители в Пскове сталкивались с самокатчиками, врезались в автобусы и «догоняли» другие автомобили

В воскресенье водители в Пскове сталкивались с самокатчиками, врезались в автобусы и «догоняли» другие автомобили. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 29-31 августа происшествий с пострадавшими не зарегистрировано.

31 августа в 07.30 на улице Горького у дома 21 водитель Honda Civic, мужчина 1997 года рождения, при выезде с пересечения проезжих частей при повороте направо совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ под управлением мужчины 1997 года рождения (автобус 54-й маршрут). Никто не пострадал.

В 12.45 того же дня на Ленинградском шоссе у дома 120 а мужчина 1988 года рождения на автомашине Citroen не выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля Mercedes под управлением мужчины 1966 года рождения. Пострадавших нет.

В 17.50 того же дня на улице Коммунальной, 41 мужчина 1975 года рождения, управляя СИМ Kuga, совершил столкновение с автомашиной Mitsubishi под управлением мужчины 1994 года рождения. Пострадавших нет, транспортные средства получили технические повреждения.

Столкновение двух автомобилей на улице Чудской на перекрестке с улицей Алмазной полиция не оформляла.