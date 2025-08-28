АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажирский автобус врезался в стоящий на перекрестке автомобиль в Пскове. ВИДЕО

Пассажирский автобус врезался в стоящий на перекрестке автомобиль в Пскове. Момент дорожно-транспортного происшествия на Рижском проспекте напротив дома №96 зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline 6 сентября около 0.50.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулем»

Автобус двигался по Рижскому проспекту в сторону улицы Рокоссовского. Перед перекрестком с улицей Балтийской автобус врезался в Volkswagen Polo, а тот врезался в легковой автомобиль Changan. Водители легковых автомобилей ожидали разрешающего сигнала светофора.

Подробности произошедшего уточняются.