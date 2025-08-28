ГАИ Пскова уточняет обстоятельства ДТП с участием эстонского автобуса на Рижском проспекте

Информация Госавтоинспекции по городу Пскову уточняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием эстонского рейсового автобуса на Рижском проспекте в Пскове 6 сентября около 00:50.
Фото: телеграм-канал «Псков. За рулем»
Ранее опубликованная информация о том, что ребенок в «Фольксваген Поло» был не пристегнут, не подтверждается. В автомобиле имеется детское кресло. На данный момент нет подтверждения, что ребенка перевозили в детском удерживающем устройстве, потому что у сотрудников ДПС не было возможности провести опрос матери ребенка на месте ДТП. После опроса представителя ребенка дело по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ может быть прекращено — такова юридическая процедура.
Постановления о привлечении к административной ответственности пока не вынесены. Проверка по факту ДТП продолжается.