АвтоМир / Происшествия / ДТП

В результате ДТП на дороге Кунья — Кресты скончался водитель

В результате дорожно-транспортного происшествия в Куньинском районе водитель скончался на месте до приезда скорой помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фотографии: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

12 сентября около 10:00 на 41-м километре автомобильной дороги Кунья - Кресты водитель 1948 года рождения не справился с управлением машины Lifan X60 и совершил опрокидывание, в результате чего погиб.

Ехавший с водителем пассажир 1965 года рождения получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался.