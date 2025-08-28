АвтоМир / Происшествия / ДТП

Лежащего на дороге мужчину переехали насмерть в Гдовском районе

Мужчина погиб под колесами автомобиля на 76-м километре дороги Псков - Гдов - Сланцы в Гдовском районе 12 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Около 20.53 водитель автомобиля Volkswagen, женщина 1979 года рождения, совершила наезд на лежачего на проезжей части пешехода - мужчину 1979 года рождения, который был в состоянии опьянения.

В результате ДТП мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.