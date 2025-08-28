АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Острове 57-летняя женщина пострадала после падения на электросамокате

В Острове женщина пострадала после падения на электросамокате. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 14 сентября в 13.00 на улице 25 Октября в районе дома №38.

Женщина 1968 года рождения, управляя электромопедом Kugoo без номера, не справилась с управлением, совершила падение на проезжей части. В результате 57-летняя женщина получила телесные повреждения.

Предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана правой кисти, множественные ссадины лица, кисти и области левого коленного сустава.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло в Великих Луках 12 сентября в 18.10 у дома 20 по улице Холмской. Женщина 1959 года рождения за рулем Daewoo Matiz при повороте налево не уступила дорогу автомашине Opel Astra под управлением мужчины 1989 года рождения, который двигался по равнозначной дороге со встречного направления. В результате происшествия за медицинской помощью обратилась водитель «Матиза» с диагнозом переломом грудины.