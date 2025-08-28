←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 28.08.2025 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО 15.09.2025 21:380 В Острове 57-летняя женщина пострадала после падения на электросамокате 15.09.2025 20:460 В Пустошкинском районе водитель сгорел в автомашине после ДТП 15.09.2025 18:340 Попытка повернуть не из той полосы привела к ДТП на площади Победы 15.09.2025 17:000 Женщина пострадала в массовой аварии на трассе Р-23 «Псков» 15.09.2025 14:500 ДТП произошло на перекрестке улиц Труда и Школьной в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Острове 57-летняя женщина пострадала после падения на электросамокате

15.09.2025 21:38|ПсковКомментариев: 0

В Острове женщина пострадала после падения на электросамокате. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 14 сентября в 13.00 на улице 25 Октября в районе дома №38.

Женщина 1968 года рождения, управляя электромопедом Kugoo без номера, не справилась с управлением, совершила падение на проезжей части. В результате 57-летняя женщина получила телесные повреждения.

Предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана правой кисти, множественные ссадины лица, кисти и области левого коленного сустава.

Еще одно ДТП с пострадавшим произошло в Великих Луках 12 сентября в 18.10 у дома 20 по улице Холмской. Женщина 1959 года рождения за рулем Daewoo Matiz при повороте налево не уступила дорогу автомашине Opel Astra под управлением мужчины 1989 года рождения, который двигался по равнозначной дороге со встречного направления. В результате происшествия за медицинской помощью обратилась водитель «Матиза» с диагнозом переломом грудины.

Теги: #Великие Луки #Островский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4747 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
15.09.2025, 21:380 В Острове 57-летняя женщина пострадала после падения на электросамокате 15.09.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 16 сентября 15.09.2025, 20:460 В Пустошкинском районе водитель сгорел в автомашине после ДТП 15.09.2025, 20:202 Фотофакт: У здания «Псковавтотранс» исчез памятник автобусу-труженику
15.09.2025, 18:340 Попытка повернуть не из той полосы привела к ДТП на площади Победы 15.09.2025, 17:000 Женщина пострадала в массовой аварии на трассе Р-23 «Псков» 15.09.2025, 15:440 Суд помог великолучанину, чей автомобиль находится в неподтвержденном розыске Интерпола 15.09.2025, 14:500 ДТП произошло на перекрестке улиц Труда и Школьной в Пскове
15.09.2025, 14:070 Mercedes загорелся на автозаправке «Лукойл» в Печорах 15.09.2025, 13:350 Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН 15.09.2025, 12:590 За неделю в Псковской области в результате ДТП погибли пять человек 15.09.2025, 07:000 На участке улицы Некрасова в Пскове вводят одностороннее движение до 31 октября
14.09.2025, 21:400 На пяти участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость 15 сентября 14.09.2025, 18:380 Пассажир скутера пострадала при столкновении с Renault в Пскове 14.09.2025, 17:490 Автомобиль с тремя пассажирами перевернулся в Пустошкинском районе, водитель умер 14.09.2025, 14:080 Лежащего на дороге мужчину переехали насмерть в Гдовском районе
14.09.2025, 11:210 ВАЗ с пьяным водителем опрокинулся в Псковском районе, пострадали двое 14.09.2025, 10:320 Ford загорелся после наезда на дерево в Пустошкинском районе, водитель скончался 13.09.2025, 15:010 Подозреваемый в грабеже врезался в автомобиль около ТЦ «Р16» в Пскове 13.09.2025, 14:000 Руководитель салона «Авто-АС» развеял миф об отсутствии деталей на китайские авто
13.09.2025, 12:400 Руководитель салона «Авто-АС» озвучил преимущества автомобилей Omoda и Jaecoo 13.09.2025, 11:400 В Госдуме предложили разработать механизм мониторинга цен на бензин 13.09.2025, 10:380 Руководитель «Авто-АС»: ПЛН дает возможность потребителям в одном месте посмотреть разные автомобили 13.09.2025, 10:000 Юрист объяснила, могут ли водителя лишить прав за неправильную парковку
12.09.2025, 21:110 Фотофакт: На мосту перед дамбой в Пскове образовалась пробка из-за дорожных работ 12.09.2025, 20:200 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 13 сентября 12.09.2025, 18:330 «Беседка»: «​​​​​​​Авто-АС» на фестивале «Автомир Пскова-25». ВИДЕО 12.09.2025, 18:140 «Онлайн-брифинг»: Завершение ключевых дорожных проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». ВИДЕО
12.09.2025, 17:562 Суд отказал псковичу в обжаловании штрафа за парковку на зеленой зоне 12.09.2025, 17:540 Работы по строительству Северного обхода Пскова идут планово — Станислав Стармолотов 12.09.2025, 17:490 Реализация средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области составляет более 60% 12.09.2025, 17:280 Кредит под 0,01%* на автомобиль TENET могут получить псковичи
12.09.2025, 17:210 «На пятой передаче»: ограничения для водителей 70+ и транспортный налог за километры пробега. ВИДЕО 12.09.2025, 17:050 Почти 46% региональных дорог Псковской области соответствуют нормативам 12.09.2025, 15:500 Проект продления улицы Кузбасской Дивизии в Пскове готов — Станислав Стамолотов 12.09.2025, 15:450 Женщины-водители не пострадали в ДТП на улице Труда в Пскове
12.09.2025, 15:370 Вопрос дублера Рижского проспекта в Пскове прорабатывается — Станислав Стармолотов 12.09.2025, 15:290 Более 10 дорожных объектов ввели в эксплуатацию после ремонтов в Псковской области 12.09.2025, 15:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга со Станиславом Стармолотовым 12.09.2025, 14:490 В результате ДТП на дороге Кунья — Кресты скончался водитель
12.09.2025, 14:340 Руководитель псковского автосалона: Tenet – это китайская технологичность и немецкое качество 12.09.2025, 13:100 Дела о выдаче удостоверений трактористов за взятки расследуют в Великих Луках  12.09.2025, 12:420 «Инфраструктура для жизни»: Завершение ключевых дорожных объектов станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 12.09.2025, 12:390 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»
12.09.2025, 12:300 «Бизнес Град» представит автомобили Sollers и «Соболь» на фестивале ПЛН 12.09.2025, 12:010 Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона 12.09.2025, 11:501 Дедовичанку оштрафовали за использование поддельных водительских прав 12.09.2025, 11:290 Абсолютную новинку Chery Tenet T8 представят на автофестивале к 25-летию ПЛН
12.09.2025, 11:220 Олимпиада «Безопасные дороги» для школьников пройдет осенью онлайн 12.09.2025, 11:000 «Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 12.09.2025, 10:230 Дорогу отремонтировали в деревне Старая Пустошка после вмешательства прокуратуры 12.09.2025, 09:520 «Газель» сгорела на Октябрьском проспекте в Великих Луках
12.09.2025, 09:000 Два автомобиля раскрасят пальчиковыми красками в Пскове 11.09.2025, 21:460 Фотофакт: Полиция задержала мужчину у ТЦ «Р-16» в Пскове 11.09.2025, 20:400 Новый тротуар и современное освещение появились на улице Киселева в Пскове 11.09.2025, 19:250 ДТП произошло на перекрёстке улиц Труда и Ипподромной
11.09.2025, 18:200 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 12 сентября 11.09.2025, 17:450 Однополосное движение на участке улицы Ижорского Батальона в Пскове введут с 15 сентября 11.09.2025, 17:000 Автомобили Chery и Tenet представят на выставке на фестивале ПЛН 11.09.2025, 13:010 Салон «Лидер Авто» представит на фестивале ПЛН автомобили из Казахстана, ОАЭ и Кореи
11.09.2025, 12:510 «Новые люди» внесут закон, запрещающий менять маршруты общественного транспорта без обсуждения с жителями 11.09.2025, 12:400 Руководитель автосалона поделился тонкостями завоза машин из-за рубежа 11.09.2025, 12:100 «Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию ПЛН. ВИДЕО 11.09.2025, 12:020 Рекомендации по выбору подержанного автомобиля дали псковичам
11.09.2025, 09:300 Внедорожники Omoda и Jaecoo смогут увидеть псковичи на фестивале ПЛН 10.09.2025, 17:280 На обновленном участке трассы «Псков» машины разлетелись, порвав разграничитель полос 10.09.2025, 16:300 На Рижском проспекте в Пскове пенсионерка на «Матизе» выбила две секции ограждения 10.09.2025, 14:561 Интерактив: «Опасные Газели» на Западной
10.09.2025, 13:380 Штрафовать водителей без ОСАГО разрешат автоматически, но не чаще раза в сутки 10.09.2025, 12:510 Общество автомобилистов устроит на фестивале ПЛН интерактивную гонку на самокатах 10.09.2025, 11:310 Жителя Кировской области будут судить за дачу взятки за приемку ремонта моста через реку Пскову 10.09.2025, 10:521 Грузовик протаранил двух стоящих возле машины мужчин на трассе «Псков»
09.09.2025, 16:240 На участке улицы Юбилейной в Пскове ограничили движение до 13 сентября 09.09.2025, 15:270 Matiz повредил ограждение на Ольгинском мосту в Пскове 09.09.2025, 13:450 ГАИ Пскова уточняет обстоятельства ДТП с участием эстонского автобуса на Рижском проспекте 09.09.2025, 12:300 Сентябрь — время заботы о себе и о своём автомобиле
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.