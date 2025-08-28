АвтоМир / Происшествия / ДТП

Четыре человека пострадали в ДТП с участием 16-летнего водителя в Пскове

Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием 16-летнего водителя в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 14 октября в 03.30 на Крестовском шоссе у дома 71.

Водитель Audi совершил столкновение с Chery Tiggo под управлением женщины 1981 года рождения, которая двигалась во второй полосе в попутном направлении с «Ауди».В результате столкновения автомобиль «Чери» наехал на шлагбаум железнодорожного переезда и ограничивающие стойки опоры освещения.

Водитель «Чери» трезвая. Не пострадала. Телесные повреждения получили пассажиры автомашины - женщина 1968 года рождения и молодой человек 2000 года рождения.

В «Ауди» пострадали два человека: водитель 2009 года рождения, не имеющий права управления, и пассажир 2006 года рождения.

16-летний водитель - житель одного из районов Псковской области - госпитализирован в детскую областную больницу. Ему грозит административная ответственность по целому ряду правонарушений, в том числе за управление транспортом лицом, не имеющим права управления, и управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке. Материал также буден передан в комиссию по делам несовершеннолетних.