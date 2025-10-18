Стали известны подробности ДТП с Chery и велосипедистом на Рижском проспекте в Пскове

Стали известны подробности столкновения автомашины с велосипедистом в Пскове 17 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло на Рижском проспекте, у дома №86 в 15.30.
Мужчина 1984 года рождения на автомобиле Chery при повороте направо вне перекрестка на прилегающую территорию столкнулся с велосипедистом 1945 года рождения, который не спешился при пересечении в попутном направлении.
Велосипедист доставлен в псковскую городскую больницу.
Водитель трезвый.