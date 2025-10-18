АвтоМир / Происшествия / ДТП

Стали известны подробности ДТП на Палкинском шоссе: «Китаец» при обгоне врезался в поворачивающий «Солярис»

Стали известны подробности субботнего дорожно-транспортного происшествия на автодороге Псков – Палкино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 25 октября в 09.00 на 1-м километре дороги.

Водитель автомашины Geely Tugella, мужчина 1973 года рождения, выполнял обгон, совершил столкновение с автомашиной Hyundai Solaris под управлением водителя 1986 года рождения, который выполнял поворот налево.

Пострадал пассажир «Хендая», молодой человек 2006 года рождения. После госпитализации отпущен домой.