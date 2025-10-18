ДТП произошло в Пскове на перекрестке Чудской и Поземского во время поворота налево. ВИДЕО

Два автомобиля столкнулись в Пскове на перекрестке улиц Чудской и Поземского вечером 27 октября. Момент столкновения зафиксировала видеокамера Pskovline в 18.39.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на регулируемом перекрестке в момент работы зеленой секции светофора, разрешающей движение транспорта по улице Чудской. Водитель одного из автомобилей выполнял поворот налево в сторону Ваулиногорского шоссе, не уступил дорогу водителю встречного автомобиля, который двигался прямо.
Позже на место ДТП приехал третий автомобиль в качестве «поддержки», судя по видео он не является участником происшествия.
По предварительной информации, пострадавших нет.
На момент публикации участники все еще стоят на перекрестке.