Водитель «Опеля» пострадал при лобовом столкновении с автобусом в Великолукском районе

На седьмом километре автодороги «Великие Луки – Ушицы» произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля «Опель Вектра» 1971 года рождения при выполнении обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в полиции.

Автобусом, следовавшим без пассажиров, управлял мужчина 1961 года рождения. В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля, который был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.