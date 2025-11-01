АвтоМир / Происшествия / ДТП

Обесточивший главную городскую елку Пскова водитель лишен права управления транспортом

Обесточивший главную городскую елку Пскова водитель лишен права управления транспортом на один год и три месяца за оставление места происшествия. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, такое решение принял суд 22 декабря по административному делу по части статьи 12.27 КоАП РФ.

Как сообщалось ранее, установлена личность водителя, который сбил опору со светофором и обесточил главную городскую елку. Это молодой человек 2000 года рождения. Был доставлен в суд для принятия решения по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП).

19 декабря в 01.20 у дома 20 по улице Советской молодой человек, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», совершил наезд на препятствие в виде металлической опоры светофорного объекта с дорожным знаком 5.19.22.

От удара по инерции металлическая световая опора повредила окно на первом этаже в доме №9 по улице Советской.

Часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

На 22 декабря опора освещения восстановлена. Продолжаются работы по восстановлению светофора.