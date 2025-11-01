←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Происшествия / ДТП 01.11.2025 10:002 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 22.12.2025 12:330 Обесточивший главную городскую елку Пскова водитель лишен права управления транспортом 22.12.2025 11:161 Установлена личность водителя, обесточившего главную городскую елку Пскова 22.12.2025 11:040 Рейсовый автобус ПАЗ «догнал» иномарку на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 22.12.2025 09:470 Велосипедиста сбили на Ваулиногорском шоссе в Псковском округе 19.12.2025 12:420 В Стругах Красных водитель Citroen наехал на пешехода на «зебре»
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Обесточивший главную городскую елку Пскова водитель лишен права управления транспортом

22.12.2025 12:33|ПсковКомментариев: 0

Обесточивший главную городскую елку Пскова водитель лишен права управления транспортом на один год и три месяца за оставление места происшествия. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, такое решение принял суд 22 декабря по административному делу по части статьи 12.27 КоАП РФ.

Как сообщалось ранее, установлена личность водителя, который сбил опору со светофором и обесточил главную городскую елку. Это молодой человек 2000 года рождения. Был доставлен в суд для принятия решения по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП).

19 декабря в 01.20 у дома 20 по улице Советской молодой человек, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», совершил наезд на препятствие в виде металлической опоры светофорного объекта с дорожным знаком 5.19.22.

От удара по инерции металлическая световая опора повредила окно на первом этаже в доме №9 по улице Советской.

Часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Смотрите также
19.12.2025 11:470 Сбивший столб водитель «Лансера» обесточил главную городскую елку Пскова. ВИДЕО

На 22 декабря опора освещения восстановлена. Продолжаются работы по восстановлению светофора.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 5567 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
22.12.2025, 15:160 Прорабатывается вопрос сокращения интервалов между автобусами до псковской деревни Писковичи 22.12.2025, 14:480 Причины подорожания проезда в автобусах с 1 января назвал Станислав Стармолотов 22.12.2025, 12:330 Обесточивший главную городскую елку Пскова водитель лишен права управления транспортом 22.12.2025, 11:161 Установлена личность водителя, обесточившего главную городскую елку Пскова
22.12.2025, 11:040 Рейсовый автобус ПАЗ «догнал» иномарку на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 22.12.2025, 09:470 Велосипедиста сбили на Ваулиногорском шоссе в Псковском округе 20.12.2025, 18:400 Ограничение скорости на участке трассы А-122 будет действовать 21 декабря 20.12.2025, 10:200 Великолукская городская Дума подвела итоги содержания дорог и готовности к зиме
19.12.2025, 15:380 Названа причина отключения фонарей на улице Вокзальной в Пскове 19.12.2025, 14:000 В Дедовичском округе водитель оштрафован за ДТП с лосем и пострадавшим пассажиром 19.12.2025, 12:420 В Стругах Красных водитель Citroen наехал на пешехода на «зебре» 19.12.2025, 11:470 Сбивший столб водитель «Лансера» обесточил главную городскую елку Пскова. ВИДЕО
19.12.2025, 10:420 Фотофакт: Стекло офиса разбилось после ДТП на Октябрьской площади в Пскове 19.12.2025, 10:300 Honda и Haval столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 19.12.2025, 10:231 Появилось видео ДТП с наездом на светофор на Октябрьской площади в Пскове 19.12.2025, 10:020 Фотофакт: На одной стороне улицы Вокзальной в Пскове отключено наружное освещение
19.12.2025, 09:150 В России хотят создать единую базу китайских автозапчастей 19.12.2025, 08:400 Ночью в Пскове на Октябрьской площади в результате ДТП был уничтожен светофор около Главпочтамта 19.12.2025, 07:000 Полосу движения на улице Максима Горького в Пскове закрывают до конца года 18.12.2025, 21:200 Идут работы по ликвидации последствий аварии на центральной магистрали в Великих Луках
18.12.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 19 декабря 18.12.2025, 20:200 Житель Локнянского округа приговорен к 300 часов обязательных работ за пьяное вождение 18.12.2025, 17:490 Прокуратура добилась установки дорожного знака и спила кустарников в Дновском округе  18.12.2025, 12:170 Псковичка с 110 штрафами погасила долг, чтобы снять арест с Hyundai
18.12.2025, 11:330 Жителю Дно грозит до пяти лет тюрьмы за угон автомобиля 18.12.2025, 10:280 В Псковской области обновили путепровод на 581-м км федеральной трассы А-122 18.12.2025, 08:240 Движение на подъезде к площади Ленина в Пскове затруднено из‑за ДТП 17.12.2025, 18:440 Суд продлил домашний арест водителю, сбившему трех псковичей
17.12.2025, 18:300 Злостную нарушительницу ПДД из Палкино лишили автомобиля 17.12.2025, 17:100 Движение транспорта приостановлено в районе подземного перехода в Великих Луках 17.12.2025, 16:520 Свыше 30 км стратегически важных маршрутов обновили в Псковской области 17.12.2025, 13:270 Свыше 2000 ДТП с материальным ущербом зарегистрировано на дорогах Пскова с начала года
17.12.2025, 11:030 В Пскове водитель Mitsubishi сбил велосипедиста 17.12.2025, 10:590 Освещение на двух пешеходных переходах появилось в Пыталово после суда 17.12.2025, 10:560 Автомобиль Great Wall горел в Пскове 16.12.2025, 19:500 Владимир Папорт озвучил результаты работы ГАИ Пскова в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM. ВИДЕО
16.12.2025, 19:400 На участке улицы Максима Горького в Пскове до конца декабря ограничат движение 16.12.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Владимиром Папортом 16.12.2025, 14:110 Ремонт дороги Иванцево — Миритиницы запланирован на следующий год — Иван Белугин 16.12.2025, 12:350 Повторно севшему за руль пьяным дедовичанину назначили 200 часов обязательных работ
16.12.2025, 10:140 Проблемный участок дороги подсыпали на улице Майской в Пскове 15.12.2025, 22:330 В Пскове женщина попала в больницу после наезда автомобиля 15.12.2025, 15:240 Виновного в гибели двух людей жителя Тверской области осудили в Опочке 15.12.2025, 14:362 Несколько припарковавшихся на зеленой зоне нарушителей выявили в Пскове
15.12.2025, 12:040 Toyota Land Cruiser подожгли на улице Дзержинского в Кунье 15.12.2025, 11:520 За неделю на псковских дорогах выявили 24 нетрезвых водителя 15.12.2025, 11:350 Lada Priora сгорела в псковской деревне Будник 15.12.2025, 11:260 Жителю Сланцев грозит 7 лет заключения за гибель двух подростков в ДТП под Гдовом
15.12.2025, 11:000 Участок дороги в псковской деревне Хотицы закрыли с сегодняшнего дня на год 15.12.2025, 10:270 Великолучанину грозит срок за ДТП, в котором пострадала пассажирка 15.12.2025, 07:300 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» расчищают снег в Пскове 14.12.2025, 21:300 Прокуратура добилась лишения водительских жителя Пыталово из-за заболевания
14.12.2025, 20:000 Женщина‑водитель наехала на пешехода в Острове 14.12.2025, 19:000 На трассе «Р-23» Псков 15 декабря введут временное ограничение скорости 14.12.2025, 13:400 В Локне за повторное вождение в нетрезвом виде задержан водитель мотоблока 14.12.2025, 11:400 Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы закроют с завтрашнего дня
14.12.2025, 10:201 Объем автокредитования россиян достиг рекордных 2,96 триллиона рублей 13.12.2025, 22:351 Мусоровоз задавил пенсионера на велосипеде на трассе «Псков» 13.12.2025, 21:300 На участке трассы Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель ограничат скорость 14 декабря 13.12.2025, 18:497 Интерактив: Станет ли безопаснее на улице Народной?
13.12.2025, 16:292 Любителя затонированных стекол в Пскове арестовали на 10 суток 12.12.2025, 17:470 Водитель ВАЗа пострадал при наезде на дерево в Красногородском округе 12.12.2025, 17:360 «На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо. ВИДЕО 12.12.2025, 17:050 Девочку сбили на нерегулированном пешеходном переходе в Великих Луках
12.12.2025, 13:240 В деревнях Новоржевского округа заменили порядка 40 уличных светильников 12.12.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо 11.12.2025, 22:340 В Пскове водитель «Шевроле» вытолкнул «Ауди» на дорожное ограждение. ФОТО 11.12.2025, 21:440 Водители устроили несколько ДТП на круговых перекрестках Пскова. ФОТО, ВИДЕО
11.12.2025, 19:051 Скорость движения ограничат на четырёх участках трассы «Р-23» Псков 12 декабря 11.12.2025, 18:200 Пробка образовалась на улице Инженерной в Пскове из-за ДТП. ВИДЕО 11.12.2025, 17:550 Великолучанин попал под суд за использование поддельного водительского удостоверения 11.12.2025, 13:510 В Псковской области отремонтированы дороги, ведущие к образовательным учреждениям
11.12.2025, 11:580 Антон Мороз: Мы последовательно работаем над улучшением ситуации с уличным освещением 11.12.2025, 11:450 Автомобиль Volvo ХС90 горел в деревне Кузнецовка Себежского округа 11.12.2025, 09:380 Движение на улице Пароменской в Пскове ограничат до 15 декабря 10.12.2025, 17:140 Великолучанин добился взыскания со страховой компании за ДТП
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.