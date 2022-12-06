Фотофакт: Остановочный павильон решил прилечь

Водитель Renault вылетел в кювет на автомобиле при попытке обгона в Плюсском районе

Возобновлено движение по мосту через Судовицкий канал в Новоржевском районе

Более шести километров дорог ввели в эксплуатацию после ремонта в Дедовичах