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Эх, проскочу!

Последние дни форумы автомобилистов не утихают. И связано это не с ценами на бензин или, например, качеством дорог. Все дело в штрафе за проезд на желтый сигнал светофора. И если раньше подобное было запрещено правилами дорожного движения скорее формально, а на языке некоторых водителей данный цвет сигнала и вовсе означал «давай скорее!», то теперь цифровизация все же взяла верх и полетели штрафы. Все дело в камерах видеонаблюдения, которые и стали главным доказательством вины непорядочного водителя.

Давайте разберемся. Действительно ли за проезд на желтый сигнал светофора могут штрафовать? Да, действительно, могут. Пункт номер 6 постановления правительства РФ от 23 октября 1993 года № 1090 (ред. от 31 декабря 2020 года) «О Правилах дорожного движения» гласит: «Желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов». Пункт 6.14 поясняет: «Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение». Иными словами, проезжать можно лишь в исключительных случаях. Главные слова — «запрещает движение». Это, в частности, касается как раз тех, кто выезжает на перекресток в надежде повернуть перед встречным потоком, либо нарочно «прибавляет газу», видя перед собой желтый сигнал светофора.

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Если говорить про сам штраф, то он невелик. За первое нарушение правил — всего тысяча рублей, а со скидкой и вовсе пятьсот. А вот если вы в течение года проехали на желтый повторно и камера это зафиксировала, то штраф составит уже пять тысяч рублей, либо лишение прав на срок до полугода. Кстати, если проедете стоп-линию когда загорится желтый свет, но не пересечете дорогу, то сэкономите и заплатите всего лишь восемьсот рублей (400 со скидкой, конечно же).

Кому это выгодно?

Разумеется, в комментариях началась оживленная дискуссия на тему того, кому это может быть выгодно. «Гроши у отставных чиновников кончаются, вот и решили увеличить сборы штрафов», - написали под новостью на сайте Псковской Ленты Новостей. Но действительно ли дело в чиновниках?

Правилам дорожного движения не один год. Согласно поговорке, написаны они кровью. Однако большинству людей все это кажется чем-то далеким и непонятным. Они не сталкиваются каждый день с пострадавшими в ДТП, не оформляют нарушителей. По их точке зрения, любое наказание лишь повод пополнить казну (или карманы). Но давайте будем честны. Наказывают не для того, чтобы обворовать, а чтобы показать, что так делать нельзя, что это не по правилам. Ведь именно из-за того, что долгое время не было неотвратимости наказания многие правилами как раз и пренебрегали. Знали, что им ничего не будет. И повторяли нарушения снова, снова. Знают ли люди, что нужно пользоваться ремнем безопасности? Знают. Знают ли, что нужно пропускать пешеходов? Безусловно. Знают, что если знак разрешает движение направо, то налево нельзя поворачивать? Конечно же. Но как часто кто-то получал штраф за данные правонарушения? Маловероятно, что вообще получали. И поэтому некоторые водители делали так, как им удобно, а не как надо, как написано в каких-то там правилах, которые они учили много лет назад.

Можно считать, что камеры, фиксирующие правонарушение, — это не столько про пополнение чего-то там, сколько про дисциплину. Если непорядочный водитель будет знать, что в случае нарушения получит штраф, то будет внимательнее. А там, глядишь, и культура вождения появится.

Свое нарушение всегда легко оправдать. Проехал на желтый? Так потому что спешил, не на красный же. Припарковался на зеленой зоне? Так на парковке все места были заняты. Встал на пешеходной дорожке? Так на пять минут же, и автомобиль никому не мешает. Но если начать следить хотя бы за собой и стать внимательнее, то изменится многое. Если человек не будет нарушать, то и штрафы ему никто выписывать не станет. Да, без штрафов вообще обойтись нереально. И тут мы подходим к самому главному.

Почему это важно

Когда появится та самая дисциплина и культура вождения, то на дорогах в целом безопаснее. Правила дорожного движения как раз про безопасность. И все делается для того, чтобы сократить или минимизировать ДТП.

Если одни «торопыги» перестанут проскакивать на желтый, а другие стартовать, не дожидаясь зеленого, то глупых аварий на перекрестках станет меньше в разы. Да, полностью их предотвратить невозможно, но уменьшить — вполне.

Конечно, всего этого одними только штрафами не добьешься. Необходим, так сказать, комплекс мер по обеспечению безопасности. Здесь и недопустимость превышения скорости и даже грамотное проектирование улиц.

В конце концов, штраф за проезд на желтый сигнал светофора сам по себе не так страшен. Страшнее могут оказаться последствия такого проезда. Поэтому в первую очередь нужно думать об этом.

Александр Елисеев