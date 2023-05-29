АвтоМир / Автоблоги

Ралли раздора

На прошедших выходных в Пскове произошло нетривиальное событие — примирение водителей и пешеходов. Все они объединились против общего, по их мнению, зла — перекрытия города из-за авторалли. Одним в очередной раз пришлось находить пути объезда, другим — увеличить расстояние пеших прогулок.

Скриншот с камеры Pskovline

Волны людского гнева начали колыхать информационное пространство еще накануне. С момента публикации информации о перекрытии улиц и изменения маршрутов следования городских автобусов. Пользователи соцсетей не могли понять, почему ради удовольствия нескольких процентов горожан нужно доставлять огромные неудобства всем остальным. Комментарии в соцсетях были достаточно красноречивы. Подписчики крупных городских сообществ особо не церемонились и ожидаемо накидали охапку речевых конструкций всем, кто имеет отношение к организации соревнований.

И если с многочисленными ремонтами дорог и мостов в городе многие смирились, и во многом даже понимают их необходимость, то всевозможные соревнования становятся тем самым триггером, который часть общества выводит из себя. В эти выходные и вовсе многим пришлось непросто: ремонт дороги на улице Яна Фабрициуса и проспекте Энтузиастов, а также на участке улицы Юбилейной и частичное перекрытие Ольгинского моста — это все и так было в наличии.

Скриншоты из группы «Жесть по-Псковски» и Telegram-канала «Псков. За рулём»

Соревнования добавили к этому списку недавно открывшийся для движения Троицкий мост и центральные улицы — Советскую и Октябрьский проспект. Поэтому решение властей дать согласие на проведение мероприятия в центре города и вызвало у горожан вопросы.

Добавляет иронии тот факт, что в день ралли (и примерно в то же время) в парке Строителей проходил гастрономический фестиваль «Моя еда». Чтобы попасть на него, многим псковичам пришлось без преувеличения объезжать добрую часть города. Кстати, самим зрителям, спешащим на ралли, в этом смысле тоже пришлось непросто. И вопрос: «Почему нельзя сделать так, чтобы всем было комфортно?» не раз возникал у многих.

Предлагаемый путь объезда

Это недовольство людских масс нашло отражение в интерактиве на сайте Псковской Ленты Новостей. В котором вопросительные конструкции сменились утвердительным тоном: «Решение перекрывать центр города для патриотических мероприятий, таких как парад Победы, который, к слову, в этом году не проводился, ещё можно понять, но какой резон это делать для событий такого пошиба? Спортивные автопробеги должны проходить на специализированных площадках, специально для этого приспособленных, надёжных и оборудованных, готовых ко всем нестандартным ситуациям и авариям. А не в пространстве исторического центра города как минимум с 1120-летней историей и рядом с памятниками ЮНЕСКО».

В Telegram-канале Псковский Ленты Новостей также был проведен опрос, чтобы узнать мнение подписчиков о возможном запрете на перекрытие города во время массовых мероприятий. Почти половина опрошенных согласилась с подобной инициативой. Высказались против лишь 15% от общего числа проголосовавших.

Конечно, можно говорить о том, что подобные события бывают не каждый день. Но это не единственное мероприятие, когда перекрывают центральные городские артерии. Так что многие от этого, банально, устали. Одно, другое, третье. И все они с обязательным перекрытием центра. Если завтра, например, будет проходить фестиваль лесорубов или чемпионат по парашютному спорту, вряд ли спортсмены станут приземляться на площади Ленина, а лесорубы пилить сосны у храмов ЮНЕСКО. В этом плане возмущение горожан понятны.

Ранее старты чемпионатов России по ралли в Пскове проходили на Комсомольской площади и особо никому не мешали. Кроме того, самим зрителям было комфортнее добираться до места и наблюдать за экипажами.

Возможно, вопрос о том, где и как проводить различные соревнования в дальнейшем, останется открытым. Нужно будет учесть слишком много нюансов: удобство самих спортсменов, жителей города, зрителей соревнований. Важно, чтобы все получили положительные эмоции, а жители города при этом не теряли комфорт и мобильность.

Александр Елисеев