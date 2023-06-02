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Дорога для «чайников»

Новичкам за рулём приходится непросто: нужно успевать следить за дорожной обстановкой, знаками, светофорами, пешеходами, вовремя переключаться на нужную передачу. А попутно ещё помнить об ограничениях, установленных для начинающих водителей, чтобы не схлопотать штраф. И адекватно реагировать на действия других участников движения, которые не всегда лояльно относятся к «чайникам».

Псковская Лента Новостей выяснила, какие требования предъявляются к тем, кто только получил водительские права, есть ли связь между мощностью автомобиля и аварийностью, и как эксперты оценивают культуру вождения в Пскове.

Знак отличия на два года

Начинающим водитель перестаёт быть спустя два года после получения удостоверения на право управления транспортным средством. До этого момента ему нужно соблюдать определённые ограничения, предписанные Правилами дорожного движения. При этом водительский стаж идёт в независимости от того, пользуется ли новичок правами, либо отложил карточку до времён, когда не нужно «позориться» с восклицательным знаком на заднем стекле автомобиля.

Опознавательный знак «Начинающий водитель», представляющий собой квадрат желтого цвета с изображением чёрного восклицательного знака, - обязательный атрибут на машине новичка. В противном случае грозит предупреждение, либо административный штраф в размере 500 рублей.

Аналогичное наказание можно получить за буксировку другого транспорта — это разрешено только опытным водителям, удостоверению которых больше двух лет.

Помимо этого, «чайники» не могут работать в такси (для этого нужен стаж не менее трех лет) и платят за ОСАГО гораздо больше, чем водители со стажем. При расчете стоимости полиса используется специальный коэффициент для молодых и неопытных, такая страховка стоит весьма прилично. В среднем, новичку сейчас нужно раскошелиться примерно на 15 тысяч рублей в зависимости от мощности автомобиля и возраста его владельца.

А начинающим мотоциклистам не приходится вешать восклицательный знак на своего железного коня. При этом для них установлено другое ограничение, не распространяющееся на автолюбителей, - запрет перевозки пассажиров в течение двух лет. Всё это время обладателям удостоверений категорий «А» и «А1», владельцам мопедов придётся ездить в одиночку, иначе грозит ответственность по статье 12.23 КоАП РФ.

На этом список официальных запретов для новичков заканчивается. Однако периодически предлагается пересмотреть существующие правила и дополнить их. К примеру, Национальный автомобильный союз недавно попросил запретить водителям со стажем менее трех лет управлять автомобилями мощностью более 150 лошадиных сил и приравнять данное нарушение к езде без прав. По мнению общественников, начинающие автомобилисты зачастую покупают мощную технику и демонстративно нарушают ПДД. Для некоторых из них характерен агрессивный стиль езды, который может стать причиной серьёзной аварии.

Напомним, в 2016 году в ПДД появился термин «опасное вождение». Речь идёт о «неоднократном совершении действий, создающих опасность аварийной ситуации». Сюда относятся резкие перестроения в потоке, обгоны, ускорения и торможения, несоблюдение безопасной дистанции и другие действия, которые могут спровоцировать ДТП. Ответственность за данное нарушение в законодательстве до сих пор не предусмотрена. При этом есть штрафы за неправильное перестроение и маневрирование - от 500 до 1500 рублей.

Ездят по привычке

По мнению активиста движения «Убитые дороги Пскова» Николая Мелькова, прямой связи между мощностью автомобилей и аварийностью на дорогах нет. В связи с чем бессмысленно вводить предлагаемые ограничения в отношении как автомобилистов, так и мотоциклистов. А вот трансформировать систему подготовки водителей стоило бы. Также Николай Мельков считает необходимым продлевать удостоверения после прохождения экзамена, а не только предоставив медицинскую справку, как происходит сейчас.

По данным общественника, большую часть аварий совершают водители со стажем более трёх лет. А виновниками ДТП с тяжёлыми последствиями чаще становятся те, кто за рулём более 8 лет.

«Надо, чтобы водители со стажем не получали права, просто принеся медицинскую справку. Для начала их хорошо бы заставить пересдать ПДД. Думаю, многие удивятся и для себя много нового откроют: зачастую водители не знают про изменения в правилах, ездят по наитию, по привычке. А в идеале, конечно, надо пересдавать весь экзамен, чтобы водитель подтверждал свою квалификацию», - уверен Николай Мельков.

Он рассказал, что подобная практика введена во многих странах. Например, когда водители категорий С и D обязаны каждые два года подтверждать свою квалификацию. Обладатели категории В тоже сдают экзамен, но немного реже. «А у нас по факту можно получить все категории прав, и больше никогда не сдавать экзамен. И никто не знает, как вы ездите. Именно здесь, мне кажется, кроется проблема с ДТП», - подчеркнул общественник.

В 2022 году в Псковской области произошло более 900 ДТП, в 47-ми виновниками были молодые водители со стажем управления до двух лет. 36 из них обучались в автошколах региона, 4 на момент ДТП были в состоянии алкогольного опьянения. В авариях, совершённых новичками, погибли 4 человека, пострадали 67.

Исполняющий обязанности председателя Псковского отделения всероссийского общества автомобилистов Сергей Родин того же мнения: каждые 10 лет нужно сдавать экзамен по теории. А вот в необходимости жестких ограничений по мощности техники для молодых водителей сомневается. Однако эксперт всё же советует новичкам покупать менее мощные машины, а не суперкары свыше 300 л. с.

«Пускай привыкают к чему-то попроще, как было, например, в 80-е, 90-е годы. Сейчас новички только получили права, и их уже можно увидеть за рулём Porsche Cayenne. А потом видим в сводках новостей очередную аварию с молодым водителем», - добавил Сергей Родин.

Он считает, что автомобили свыше 400-500 л.с. и мощные мотоциклы в целом лучше не использовать в небольших городах, либо ограничить их движение по центральным улицам. «В больших городах дороги широкие, там есть, где разогнаться, можно выехать на автомагистрали и там уже на свой страх и риск разгоняться. А в маленьких городах, как наш, такие машины ни к чему», - уверен представитель ВОА.

Возраст не помеха?

Инструктор одной из псковских автошкол Анна Андреева (имя и фамилия по ее просьбе изменены - прим. ред.) уверена, что ограничения для автомобилей не нужны, так как новички первое время всё равно боятся скорости и не ездят больше 40-60 км в час.

«А вот мотоциклистам — да, надо ограничить, чтобы они сначала ездили на каком-нибудь мотоцикле с меньшим количеством кубов. А потом уже можно побольше. Потому что мотоциклом сложнее управлять, можно врезаться, убиться и покалечить людей вокруг себя», - озвучила мнение автоинструктор.

Основатель мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев считает, что градация мощности должна быть и для начинающих автолюбителей, и для мотоциклистов. «Чтобы они могли сначала научиться нормально ездить, свыкнуться, а потом уже покупать более мощную технику. Во многих странах эта практика существует», - рассказал он. При этом Александр Бушуев согласился, что в России данная инициатива сложно реализуема, как и многие другие.

Например, уже неоднократно звучали предложения установить возрастной ценз для водителей.

«В принципе, это возможно. Но, наверное, всё-таки не возраст должен быть критерием отбора, а состояние здоровья. Есть старики, которым под 100 лет, а они лучше молодых парней себя чувствуют. И наоборот: человек может в 50 лет сломаться, и ему на самом деле нельзя доверять никакую серьёзную технику», - пояснил Александр Бушуев.

Того же мнения придерживается автоинструктор Анна Андреева: люди бывают разные. «Кто-то в шестьдесят лет может ездить, и в восемьдесят. А кому-то и в сорок права стоило бы не давать, так как это опасно для общества», - поделилась опытом псковичка. По её мнению, пора ужесточить правила прохождения медкомиссии, на которой врачи принимают решение, может человек водить автомобиль или нет.

«Верхнюю планку надо поднимать», - категорически настроен Николай Мельков. Он заметил, что во многих странах действуют возрастные ограничения для водителей, и это имеет смысл: в преклонном возрасте зрение, здоровье, реакция уже не те.

Культура на «троечку»

Как показывает практика, для ревностных нарушителей ПДД ни возраст, ни стаж не имеет значения. Культура вождения у водителей в Пскове «хромает» — вынес свой вердикт представитель ВОА. «Они не то что пешеходов, бывает, не уважают, не хотят пропускать, так еще и друг друга. Сейчас очень напряжённая обстановка на перекрёстке Максима Горького и Пароменской, особенно утром, в час пик: с улицы Пароменской не выехать совсем. Водители забывают пункт правил о том, что при образовавшемся заторе за перекрёстком выезжать на него нельзя. Правила не соблюдают, выезжают, тем самым пробки образуются еще больше», - привёл пример Сергей Родин.

При этом в автошколах будущим водителям всё объясняют, показывают и рассказывают. Для учеников «ВОА» даже предусмотрены отдельные занятия по культуре вождения. «Всё это рассказывается. Культура вождения часто отсутствует именно у водителей с большим опытом. Порой видишь людей в возрасте, и они не пропускают, хотя, казалось бы, могли. Видят, что человек заглох на перекрёстке, еще что-то — они, наоборот, подрезают, стараются проскочить, втиснуться, не уступая дорогу. Молодых водителей в их числе я замечаю мало, а люди постарше — да», - заметил Сергей Родин.

При этом ситуация на дорогах всё же понемногу меняется в лучшую сторону. «В этом году мотоциклисты передвигаются по улицам нашего города более культурно по отношению к другим участникам движения. А вот автомобилисты их порой не уважают, либо не замечают, либо не хотят замечать, забывают, что есть двухколёсные транспортные средства. В итоге создаются аварийные ситуации», - констатировал представитель ВОА.

Многие псковские мотоциклисты повышают навыки управления и культуру вождения на занятиях по мотоджимхане. Под руководством опытных инструкторов владельцы двухколёсного транспорта учатся контррулению, разгону, торможению, прохождению поворотов.

В целом о культуре вождения в Пскове многие отзываются негативно, особенно по сравнению с другими крупными городами. Так, Александр Бушуев оценивает её на «тройку».

«Мне кажется, везде на дорогах есть и нормальные люди, и «бараны». Я на них особо не обращаю внимания», - заметила автоинструктор Анна Андреева.

Николай Мельков говорит о взаимодействии участников дорожного движения не на самом высоком уровне. Кроме того, подчеркнул он, на дорогах совершается много нарушений даже теми водителями, которые хотят зафиксировать чужую оплошность. Например, когда люди выкладывают в соцсетях видео, на котором что-то нарушено, при этом сами не соблюдают ПДД.

Противоположного мнения придерживается практикующий психолог Олеся Бабурина, которая сама водит машину. В её удостоверении открыты две категории: «А» и «В».

«В Пскове все хорошо с культурой вождения. Я сама вожу машину, может быть, мне просто везет? Я встречаю 90% хороших водителей, редко попадаются те, кто нарушает, подрезает. Сама тоже, конечно, стараюсь аккуратно и внимательно ездить, пропускать пешеходов», - отметила она.

Психолог подчеркнула, что от навыка и опыта вождения многое зависит. Но важнее то, какой человек в жизни. «Такой он и за рулем, во всех смыслах. Хочешь узнать человека получше, покатайся с ним в машине. Какой он: спокойный и вежливый, напряженный, нервный, ругающий всё и всех, внимательный, доброжелательный. Если машина и салон чистые и ухоженные, то и в жизни человек будет также заботиться о своем доме, о своих близких», - поделилась наблюдениями Олеся Бабурина.

Безопасность каждого водителя, пешехода, велосипедиста прежде всего зависит от него самого. Человек должен правильно вести себя на дороге, знать и соблюдать установленные нормы. Выбирать технику, трезво оценив свои навыки и возможности, чрезмерная самоуверенность до добра не доводит. Важно понимать, что ты не один в этом мире, вокруг есть другие люди, пренебрежительное отношение к которым может обернуться трагическими последствиями.

Ульяна Ловыгина