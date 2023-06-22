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АвтоМир / Автоблоги

Новые угрозы от старых автомобилей

07.07.2023 16:30|ПсковКомментариев: 1

«Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения» — знаменитый лозунг, ставший для многих призывом к действию. В начале девяностых на отечественные автодороги благодаря перекупщикам вышли тысячи подержанных иномарок. Некоторые из них бороздят наши просторы до сих пор… Но, конечно, не все. Многие автомобили до сегодняшнего дня не дожили. И теперь, вместе с отечественным автопромом, осели во дворах, став ничем иным как арт-объектом. Выбросить — жалко, все-таки память. Продать — кто купит? Разве что, на разборку. Пусть уж лучше занимает место под окном.

 

К сожалению, подобные арт-объекты — это не только непривлекательный вид, но и проблема, которая портит облик города и создает негативное впечатление о его жителях. Оставленные без внимания автомобили становятся источником загрязнения окружающей среды, на которую все мы в конечном счете влияем.

Однако стоит отметить, что не во всех странах проблема брошенных автомобилей является столь острой, как в некоторых городах нашей страны. Во многих европейских государствах существуют строгие законы и нормативы, регулирующие утилизацию и уход за ненужными автомобилями. Например, в Швейцарии у автомобилей есть срок годности, после истечения которого они должны быть утилизированы или переданы на переработку. В Германии существуют специальные сервисы, предлагающие услуги по утилизации старых авто, а во Франции даже предусмотрены штрафы за оставление ненужных транспортных средств без внимания.

Таким образом, видим, что в Европе проблема брошенных автомобилей взята под контроль и решается строгими мерами. И здесь хочется обратиться к нашей администрации — когда же начнете делать наш город чище? Брошенные автомобили не должны стать нормой в нашей жизни, они должны оставаться исключением. И только при таком подходе мы сможем создать лучший город для себя и будущих поколений. Хочется верить, что понимает это и, например, городская администрация. А заодно и каждый житель нашего города и региона.

Старые автомобили, в том числе те, которым более двадцати лет, представляют серьезную проблему во многих странах по всему миру. Они не только устарели с технической точки зрения, но и наносят значительный ущерб окружающей среде и здоровью людей.

В странах Европы действуют различные ограничения на старые автомобили, особенно в плане их экологической безопасности. Некоторые из этих ограничений включают:

1. Запрет на въезд. Во многих городах Европы были введены зоны с ограниченным доступом, в которых запрещено движение старых автомобилей или тех, которые не соответствуют определенным экологическим стандартам. Например, в Лондоне введена Ultra Low Emission Zone (ULЕZ), где для въезда в центр города должно быть получено специальное разрешение и автомобиль должен соответствовать определенным стандартам выброса вредных веществ.

2. Высокий налог на старые транспортные средства. Во многих странах Европы существуют значительно более высокие налоги на регистрацию, собственность или использование старых автомобилей. Это стимулирует владельцев обновлять свои транспортные средства на более экологически чистые и безопасные модели.

3. Экоштрафы и субсидии. В некоторых странах Европы владельцев старых автомобилей могут ожидать наказания в виде штрафов за превышение экологических норм или использование высокозагрязняющего топлива. С другой стороны, некоторые государства предлагают финансовые поощрения, субсидии или льготы для обновления автомобиля на более экологические модели.

4. Технические проверки и требования. Во многих странах Европы существует строгий контроль за техническим состоянием автомобилей. Владельцам автомобилей, старше определенного возраста, может потребоваться более частая и детальная проверка транспортного средства, чтобы гарантировать его безопасность и минимальный вред для окружающей среды.

Такие ограничения и меры необходимы для борьбы с проблемой старых автомобилей и их влиянием на экологию. Они помогают сокращать выбросы вредных веществ в атмосферу и защищать здоровье и благополучие населения. Внедрение подобных мер и ограничений может стать важным шагом в создании более чистого и безопасного мира для нас и будущих поколений.

Автомобилизация – это явление, которое уносит наше общество в плен автотранспорта и превращает наши улицы в безжизненные бетонные джунгли. Вместо того, чтобы обеспечивать удобство и комфорт, автомобили становятся источником пробок, загрязнения воздуха и проблем безопасности на дорогах. И вот почему дешевые автомобили только усугубляют эту ситуацию.

Дешевые автомобили, хоть и доступны большинству людей, но, к сожалению, они тратятся на автомобили без должного внимания к их качеству и безопасности. Старые, ветхие автомобили сомнительного состояния становятся источником опасности на дорогах. Они часто обладают ограниченными системами безопасности, не проходят регулярные проверки и обслуживание, и их водители практически не имеют подготовки или сознания важности безопасного вождения.

Кроме того, дешевые автомобили также способствуют усилению проблем с пробками. Когда большое количество людей позволяют себе иметь собственный автомобиль, это ведет к перегрузке дорог, излишнему потоку транспорта и созданию таких злосчастных пробок.

Таким образом, при всей своей доступности и привлекательности, дешевые автомобили являются негативной стороной автомобилизации. Они представляют угрозу для безопасности на дорогах, приводят к загрязнению окружающей среды и только усиливают проблему пробок.

Поэтому мы приходим к не самому популярному у населения выводу: не каждому человеку необходимо иметь свой автомобиль. Вместо этого, общество должно активно развивать и поощрять альтернативные виды транспорта, включая общественный транспорт, велосипеды и пешеходные переходы. Переход к более устойчивым и экологически чистым системам передвижения поможет снизить проблемы, связанные с пробками и загрязнением воздуха, а также повысит безопасность на дорогах.

Надежда Семенова

Теги: #автомобили #Пробки
Источник: Псковская Лента Новостей
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