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Одностороннее движение на улице Свердлова у школы №2: за и против

Условия подвоза школьников к школе №2 изменятся. С 1 июля 2025 года введут одностороннее движение на участке улицы Свердлова от Комиссаровского переулка до улицы Карла Маркса. Предложение Госавтоинспекции о нововведении стало «гвоздем» повестки очередного заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения 27 марта. Всего в повестке значилось 7 пунктов, включая постоянные «Об исполнении ранее принятых решений» и «Разное».

Ситуация возле второй школы – хрестоматийный пример школьно-подвозного безобразия. Похожую картину можно наблюдать возле любой псковской школы. Каждое утро десятки или сотни родителей подвозят детей на занятия. Мешают друг другу, блокируют проезд местным жителям. Дважды в день – утром на работу, вечером с работы. Передых дают только на каникулах. Мамы и папы, бабушки и дедушки.

Подобное есть почти возле каждой псковской школы, только в каждом месте свои «погремушки».

В выходные дни все спокойно, карманы используются для парковки

У 21-й школы желающие съезжаются на Т-образном перекрестке и сигналят друг другу. У ПИЛГа подвозящие устраивают самый натуральный транспортный коллапс, творят дворовые пробки и блокируют движение. Что мешает высадить ребенка за 200-300 метров, не очень понятно. Еще можно объяснить, когда ребенка везут на машине в другую часть города, а вот какой резон ехать два квартала, чтобы стоять 10 минут у школы?

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Предложение о введении одностороннего движения возле школы №2 рассматривается не в первый раз. Идею обсуждали в мае 2022 года, но тогда признали нецелесообразной. Обсуждение решили продолжить после окончания ремонта Советского моста. После ремонт шел теперь в помещениях школы. Теперь пришло время вернуться к изменению схемы движения

С учетом наличия одностороннего движения на улице Карла Маркса поездка через улицу Свердлова представляет собой наиболее удобный путь на Запсковье из Комиссаровского переулка. Где в наличии много служебных автомашин полиции и других государевых служб. Поэтому не удивительно, что активным инициатором предложения выступила псковская Госавтоинспекция.

Участок дороги протяженностью 300 метров имеет ширину 6,6 метров, при парковке транспорту часто не разъехаться. В пиковые часы с Октябрьского проспекта в сторону улицы Карла Маркса движение затруднено. При заезде с улицы Карла Маркса после посадки-высадки детей приходится разворачиваться. Дорога здесь тупиковая: от Октябрьского проспекта до Комиссаровского переулка уже есть одностороннее движение, а в переулок не пускают дорожные знаки. Маневр разворота выполняется через сплошную разметку. В школьные «часы пик» авто могут стоять с двух сторон и в два-три ряда.

Инициаторы напомнили, что концепция туристической улицы Свердлова предусматривала «односторонку» на всем протяжении. Кроме обсуждаемого участка, двухстороннее движение действует в двух местах с низкой интенсивностью движения – у Покровской башни и возле казначейства.

Фото: Яндекс. Карты

Комиссия по безопасности движения перебрала все возможные варианты. Например, запретить стоянку на парковке, разрешив кратковременную остановку до 5 минут. «Это ничего не даст», - заверил врио начальника Госавтоинспекции УМВД России Псковской области Владимир Папорт. Автомобилизированные дедушки и бабушки приезжают на 5 минут и стоят «по три часа». Детей ждут до упора, иногда в два ряда.

Глава Пскова Борис Елкин предложил вариант установки камеры фотовидеофиксации на соблюдение правил остановки и стоянки. Подобная практика есть на улице Некрасова. По словам председателя комиссии, он опасается нагрузить перекресток Октябрьский проспект - Свердлова.

«Я не против, если бы Комиссаровский был открыт для движения. Переживаю, что весь поток школьников пойдет с Октябрьского проспекта», - сказал Борис Елкин. Не исключено, что может вырасти очередь на левый поворот. Также излишнее скопление личного транспорта может создать помехи пассажирским автобусам. Нередко они собираются по несколько штук на остановке «Летний сад». Владимир Папорт в ответ парировал, что в будущем при реконструкции проспекта планируется перенос посадочной площадки.

Подумали и про вариант организации одностороннего движения в другом направлении – с улицы Карла Маркса в сторону проспекта. Некоторая логика в этом есть. Пассажиры чаще выходят с правой стороны автомашины и при движении со стороны улицы Карла Маркса автоматически окажутся на тротуаре. А подъехав со стороны Октябрьского, выход произойдет на проезжую часть.

По словам Владимира Папорта, действующая практика подразумевает, что поток транспорта должен двигаться от магистрали, а не к ней. Как отмечалось во время обсуждения, участки с односторонним движением обычно работают парно. Неподалеку должна быть другая улица с разрешённым направлением в обратную сторону. В таком случае придется ломать ставшую привычной схему движения на улице Гоголя.

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко привел данные по количеству автомашин, заезжающих на улицу Свердлова в течение часа. Со стороны проспекта – 78, со стороны Карла Маркса – 16. Соотношение 5 к 1, что фактически и стало решающим аргументом.

По предложению главы Пскова Бориса Елкина, изменения вступят в силу с 1 июля. Это даст время на привыкание к новой схеме движения. Ситуация с нагрузкой на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Свердлова будет анализироваться и отслеживаться. Предложение принято единогласно. Родителям школьников уже можно начинать тестировать новые маршруты подвоза детей. Один из вероятных вариантов – высадка пассажиров на улице Карла Маркса.

Денис Бахтин