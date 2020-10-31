Стали известны места установки новых камер фотовидеофиксации в Псковской области

В Псковской области до конца года установят 60 новых комплексов фотовидеофиксации, пишет официальный Telegram-канал региона. 52 комплекса с 61 камерой уже проторгованы.
Фото: pixabay.com
Новые камеры установят на следующих участках дорог:
- 6 на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия;
- 3 на федеральной трассе Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков;
- 1 на федеральной трассе М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой;
- 2 на федеральной трассе Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки;
- 2 на региональной дороге Пушкинские Горы – Локня;
- 1 на региональной дороге Порхов – Успенье;
- 1 на региональной дороге Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь;
- 1 на региональной дороге Великие Луки – Усвяты;
- 4 штуки на региональной дороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье;
- 1 на региональной дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры;
- 1 на региональной дороге Лудони – Павы - Боровичи;
- 21 в Пскове;
- 5 в Великих Луках;
- 1 в Острове;
- 1 в Печорах;
- 1 в Старом Изборске.
В процессе торгов находятся еще 8 комплексов, то есть всего до конца года в области будет установлено 60 комплексов.
Напомним, что сейчас в регионе действуют (и продолжат работу) 26 комплексов: 10 стационарных, 9 передвижных, 2 скоростных и 5 в федеральной собственности.