АвтоМир / За рулём

Стали известны места установки новых камер фотовидеофиксации в Псковской области

В Псковской области до конца года установят 60 новых комплексов фотовидеофиксации, пишет официальный Telegram-канал региона. 52 комплекса с 61 камерой уже проторгованы.

Фото: pixabay.com

Новые камеры установят на следующих участках дорог:

6 на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия;

3 на федеральной трассе Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков;

1 на федеральной трассе М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвийской Республикой;

2 на федеральной трассе Шимск-Старая Русса-Локня-Великие Луки;

2 на региональной дороге Пушкинские Горы – Локня;

1 на региональной дороге Порхов – Успенье;

1 на региональной дороге Опочка – Дубровка – граница с Республикой Беларусь;

1 на региональной дороге Великие Луки – Усвяты;

4 штуки на региональной дороге Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье;

1 на региональной дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры;

1 на региональной дороге Лудони – Павы - Боровичи;

21 в Пскове;

5 в Великих Луках;

1 в Острове;

1 в Печорах;

1 в Старом Изборске.

В процессе торгов находятся еще 8 комплексов, то есть всего до конца года в области будет установлено 60 комплексов.

Напомним, что сейчас в регионе действуют (и продолжат работу) 26 комплексов: 10 стационарных, 9 передвижных, 2 скоростных и 5 в федеральной собственности.