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Пьяного водителя «Лады» остановили полицейские в Пскове

Дорожные инспекторы в Пскове и Пустошкинском районах установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за это правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в областном центре вечером 27 февраля у дома на улице Юбилейной полицейские остановили для проверки автомобиль «Лада Ларгус». Выяснилось, что им управлял 27-летний пскович в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, утром 28 февраля по деревне Клюкино Пустошкинского района на автомашине ВАЗ-21041 ехал 52-летний местный житель. Он тоже сел за руль, будучи «под градусом».

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.