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Пьяного водителя «Газели» остановили полицейские в Псковском районе

Полицейские остановили в Псковском районе нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 марта около 13.00 на дороге Псков - Палкино у деревни Кислово сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль ГАЗ-172411. Выяснилось, что за рулем находился пьяный пскович 1999 года рождения. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.