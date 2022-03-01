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Псковичей предупредили о новых штрафах за парковку около суда

Псковичей предупредили о новых штрафах за парковку около здания городского суда. Сообщение об изменениях разместил Telegram-канал «Псков. За рулем».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

На участке улицы Петровской с односторонним движением, от улицы Розы Люксембург до Конной, введут новые правила парковки автомобилей. Теперь штраф можжно будет получить за парковку на правой стороне дороги, у здания городского суда.

«Предположительно, знак будет действовать в четные дни. Сейчас все запакечено, но долго ситуация не продержится», - отмечает Telegram-канал.

Напомним, ранее на этом участке улице уже ввели штраф за остановку и стоянку по левой стороне дороги, около детской поликлиники. Здесь паркова запрещена по нечетным дням.