АвтоМир / За рулём

Пьяного тракториста задержали полицейские в Псковской области

Полицейские в Великих Луках и Порховском районе остановили нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за подобное нарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в деревне Верхний Мост Порховского района днем 22 марта сотрудники ГИБДД остановили для проверки мужчину, ехавшего на колесном тракторе МТЗ-80. Выяснилось, что этот местный житель 1971 года рождения, работающий трактористом в сельхозорганизации, находился в нетрезвом состоянии.

Кроме того, в Великих Луках вечером 22 марта по проспекту Гагарина на автомобиле ВАЗ ехал мужчина 1959 года рождения. Как оказалось, и он был пьяным. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.