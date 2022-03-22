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Пьяного водителя «Нивы» задержали полицейские в Великих Луках

Пьяного водителя задержали в Великих Луках 22 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Вечером у дома на проспекте Гагарина стражи порядка остановили для проверки автомобиль «Нива». Выяснилось, что машиной управлял 63-летний великолучанин, находившийся в нетрезвом состоянии.

В настоящее время за управление транспортным средством в пьяненом виде, непрохождение медицинского освидетельствования предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до 2 лет, напомнили в ведомстве.

За повторное управление нарушения предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.

«Алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. И эта минутная слабость в той или иной дорожной ситуации может стоить кому-то жизни», – добавили в Госавтоинспекции.