АвтоМир / За рулём

Пскович задержал пьяную женщину-водителя и вызвал полицию. ВИДЕО

Пскович задержал нетрезвую женщину-водителя и вызвал полицию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«В выходные дни пскович, воспользовавшись услугой перевозки пассажиров, заподозрил у водителя машины признаки алкогольного опьянения. Молодой человек вытащил ключи из замка зажигания автомобиля женщины, которая его подвезла, и вызвал сотрудников ГИБДД. Водитель 1971 года рождения неоднократно пыталась забрать ключи и скрыться, но неравнодушный гражданин остался непреклонным и дождался сотрудников полиции», - отметили в пресс-службе УМВД.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили, что автоледи находилась в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нее составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьей 12.8 КоАП РФ. Женщине грозит наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок до 2 лет.

Полицейские выразили слова благодарности неравнодушному псковичу, который не оставил ситуацию без внимания. Госавтоинспекция призывает сознательных граждан сообщать в полицию о водителях, которые выезжают на дорогу, будучи в состоянии алкогольного опьянения.