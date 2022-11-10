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60 правонарушений в области безопасности дорожного движения выявили в Псковском районе

60 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения выявили в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото: администрация Псковского района

С 4 по 6 ноября на территории муниципалитета сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району проводили профилактические мероприятия, направленные на снижение случаев дорожно-транспортных происшествий.

Особое внимание уделялось водителям, которые нарушали правила применения ремней безопасности при перевозке пассажиров, а также пешеходам, которые передвигались в ночное время без светоотражающих элементов на одежде.