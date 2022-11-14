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Нетрезвый 29-летний водитель ВАЗа попался полицейским в Острове

Нетрезвого водителя, которого ранее подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Вечером 12 ноября у дома на улице Шумейко полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2110, за рулём был 29-летний местный житель, находившийся в нетрезвом состоянии. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет, напомнили в ведомстве.