Псковская область заняла 77 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.
Объем дизельного топлива, который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе в месяц, составил 586 литров. Цена дизельного топлива в октябре 2022 года - 55,5 рублей за литр. Цена дизельного топлива изменилась на 3,9% с начала 2022 года.
Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Больше всего дизельного топлива на среднемесячные зарплаты среди россиян могут купить жители Москвы, Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего – жители Ингушетии, Алтайского края и Кабардино-Балкарии.
За первые десять месяцев 2022 года цены на дизельное топливо выросли в большинстве регионов РФ, но темпы роста были преимущественно невысокими. В октябре средние потребительские цены на солярку в целом по стране составили 55,54 рубля за литр, что на 3,1% выше, чем в декабре предыдущего года. Эксперты отмечают, что дизтопливо в 2022 году дорожает быстрее автомобильного бензина, и объясняют это спецификой рынка.
По оценкам экспертов, уровень цен существенно отличается в разных регионах - максимальная и минимальная отличаются более чем в полтора раза. Аналитики советуют учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности топлива для населения, так как уровень зарплат также существенно отличается в разных регионах.
Анализ показывает, что основным фактором, влияющим на доступность солярки, являются не столько цены, сколько зарплаты. Во многих регионах из первой двадцатки рейтинга цены значительно выше среднероссийских.