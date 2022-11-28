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Псковская область заняла 77 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива

Псковская область заняла 77 место в рейтинге регионов по доступности дизельного топлива. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Объем дизельного топлива, который можно купить на чистую среднюю заработную плату в регионе в месяц, составил 586 литров. Цена дизельного топлива в октябре 2022 года - 55,5 рублей за литр. Цена дизельного топлива изменилась на 3,9% с начала 2022 года.

Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место - Ненецкий автономный округ;

8 место - Санкт-Петербург;

10 место - Мурманская область;

13 место - Республика Коми;

15 место - Архангельская область;

19 место - Ленинградская область;

27 место - Республика Карелия;

28 место - Вологодская область;

48 место - Новгородская область;

49 место - Калининградская область.

Больше всего дизельного топлива на среднемесячные зарплаты среди россиян могут купить жители Москвы, Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего – жители Ингушетии, Алтайского края и Кабардино-Балкарии.

За первые десять месяцев 2022 года цены на дизельное топливо выросли в большинстве регионов РФ, но темпы роста были преимущественно невысокими. В октябре средние потребительские цены на солярку в целом по стране составили 55,54 рубля за литр, что на 3,1% выше, чем в декабре предыдущего года. Эксперты отмечают, что дизтопливо в 2022 году дорожает быстрее автомобильного бензина, и объясняют это спецификой рынка.

По оценкам экспертов, уровень цен существенно отличается в разных регионах - максимальная и минимальная отличаются более чем в полтора раза. Аналитики советуют учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности топлива для населения, так как уровень зарплат также существенно отличается в разных регионах.

Анализ показывает, что основным фактором, влияющим на доступность солярки, являются не столько цены, сколько зарплаты. Во многих регионах из первой двадцатки рейтинга цены значительно выше среднероссийских.