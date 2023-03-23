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Великолучанин дважды попался на нетрезвом вождении

Нетрезвого водителя, которого ранее уже подвергали административному наказанию за пьяное управление транспортом, остановила полиция в Великих Луках 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобиль Audi остановили для проверки у дома на улице Карла Либкнехта около полуночи. Выяснилось, что автомашиной управлял великолучанин 1985 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Вождение автомобиля - это большая ответственность! Причем водитель несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров, а также окружающих его людей. И поэтому садиться за руль в нетрезвом виде нельзя ни в коем случае!» - подчеркнули в полиции.