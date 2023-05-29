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Жительница Великих Лук в очередной раз попалась полиции пьяной за рулем

Жительница Великих Лук в очередной раз попалась полиции за пьяным вождением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 31 мая у дома на улице Заводской полицейские остановили для проверки автомобиль Lada. Выяснилось, что этой им управляла жительница Великих Лук, женщина 1983 года рождения, у которой, по предварительным данным, имелись признаки алкогольного опьянения.

А Невельском районе в тот же день по дороге Великие Луки – Невель на автомашине Škoda следовал 30-летний великолучанин. И он, как выяснилось, был в нетрезвом виде. Все обстоятельства произошедшего уточняются.

В полиции отметили, что ранее эти водители уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. И в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.