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«АвтоВАЗ» поделился планами по объему экспорта на 2023 и 2024 годы

«АвтоВАЗ» планирует в 2023 году экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada, в 2024-м — до 50 тысяч, сообщил президент компании Максим Соколов.

«Мы только-только начинаем раскачивать наши экспортные программы. И они во многом будут зависеть от готовности наших партнеров на уровне госрегулирования… У нас есть сборочное производство в Узбекистане и Казахстане, они готовы к запуску, но там необходимо принять определенные меры государственные по техническому регулированию. Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%», - сказал он, комментируя экспорт текущего года.

«План следующего года — порядка 50 тысяч», - добавил Максим Соколов.

В начале года «АвтоВАЗ» сообщал о планах экспортировать 30 тысяч машин в 2023 году. В феврале вице-премьер — глава Минпромторга и по совместительству глава совета директоров «АвтоВАЗа» Денис Мантуров сообщил, что экспортная программа компании будет пересмотрена, сообщает РИА Новости.

«АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в госсобственность России. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).