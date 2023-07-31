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Водитель ВАЗа в Опочке в очередной раз попался полиции пьяным за рулем

Нетрезвого водителя автомобиля ВАЗ остановили на улице Коммунальной в Опочке 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21074 утром 2 августа, за рулем находился местный житель 1995 года рождения. Ранее молодой человек был судим по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Тем не менее мужчина вновь сел за руль в состоянии опьянения.

По данному факту проводится проверка.