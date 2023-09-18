АвтоМир / За рулём

Более 20 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГИБДД на псковских дорогах за неделю

1460 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 11 по 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Кроме того, сотрудники ведомства выявили 22 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали восьмерых водителей.

За данный период на территории области зарегистрировали 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести.