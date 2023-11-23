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Зарядную станцию для электромобилей устанавливают на улице Пушкина в Пскове

Зарядную станцию для электромобилей устанавливают на улице Пушкина в Пскове. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Илья Мазуров / «ВКонтакте»

Обновление исторической части города идет по региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры (Псковская область)» по мероприятию «Поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города».

Напомним, работа ведется при поддержке правительства Российской Федерации. На реализацию проекта по созданию туристского кода центра Пскова из федерального бюджета направлено 130 млн рублей.