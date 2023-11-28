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Движение транспорта ограничат по улице Некрасова в Пскове с 29 ноября

Движение транспорта ограничат по улице Некрасова в Пскове с 29 ноября по 30 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Некрасова при движении от Октябрьского проспекта в сторону улицы Карла Маркса ограничат в связи с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание присутственных мест» конца XVIII – середины XIX веков (ремонт штукатурного слоя карниза), расположенного по адресу: улица Некрасова, дом 23.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – обратились к местным жителям в администрации.